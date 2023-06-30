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Грузия сообщила ЕС, что санкционные товары в Россию зачастую шли из Европы

Грузия сообщила ЕС, что санкционные товары в Россию зачастую шли из Европы

Санкционная продукция, которую пытались ввезти на российский рынок через Грузию, зачастую шла из стран Запада.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

«Мы поделились с нашими коллегами, партнерами информацией о том, что мы, министерство финансов, идентифицировали до 1,3 тыс. случаев (ввоза санкционной продукции в РФ – прим.). Мы сообщили нашим европейским коллегам, европейским государствам, что как раз из их стран шла эта санкционная продукция», – сказал Гарибашвили.

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