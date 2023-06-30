В США не знают, где находится Пригожин

68 Просмотров

Власти США пока не имеют достаточной информации о местонахождении лидера группы «Вагнера» Евгения Пригожина и его наемников, которые участвовали в мятеже в РФ в минувшие выходные.

Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, CNN.

«У нас нет информации, которую мы считаем достаточно надежной, чтобы подтвердить его (Пригожина – ред.) местонахождение», – сказал Кирби.

Он напомнил недавнее заявление Пентагона о том, что часть боевиков «Вагнера» все еще находится в Украине, но «непонятно, сколько их и чем они занимаются».

«Мы не имеем четкого представления о том, где находится господин Пригожин или все его боевики», – добавил Кирби.