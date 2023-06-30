Кирби заявил, что украинское контрнаступление достигло определенного прогресса

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США регулярно контактируют с Украиной и продолжат оказывать поддержку, чтобы контрнаступление было успешным.

Об этом завил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.

По его словам, связь между США и Украиной относительно контрнаступления является постоянной.

«Они держат нас в курсе, и мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им в контрнаступлении, то ли путем учений – а как вы знаете, они все еще проходят обучение на уровне бригад – то ли через дополнительные средства и, конечно, советами и информацией», – отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о темпе и направлении наступления на российские позиции принимает именно украинская сторона.

«(Украинские силы – ред.) достигли определенного прогресса. И они сами говорили о том, что он не такой значительный, как им хотелось бы, но, опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, и будем продолжать это делать», – добавил Кирби.