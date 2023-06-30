Cтрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана (обновлено) |
МИД Азербайджана: Макрон стал инструментом в руках армянского лобби (обновлено) |
В случае необходимости армия за те же 44 дня дойдет до Иревана |
Во время беспорядков во Франции задержали более 400 человек (видео) |
Азербайджан: Достигнут дополнительный прогресс в переговорах |
Блинкен заявил о прогрессе в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении |
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Армяне вновь открыли огонь по нашим позициям |
Главное Мир

Шольц об изъятии замороженных активов России: Никто не знает, как это возможно

Шольц об изъятии замороженных активов России: Никто не знает, как это возможно

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов Центробанка РФ с целью их использования для восстановления Украины и заявил, что никто не знает, как это возможно.

«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», – сказал глава правительства ФРГ на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Шольц сообщил, что лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и проинформировать о результатах.

«Ситуация такова, что нет предложения, которое сейчас было бы зрелым для его принятия на законодательном уровне. С точки зрения того, как это можно сделать. Поэтому я считаю, что нужно тщательно изучить очень много очень разных фактических вызовов и понять, что вообще возможно», – добавил он.

«Этого пункта мы еще не достигли, так что нельзя сказать, что я за или против. Никто не может в настоящий момент поддержать что-то конкретное, потому что все говорят, что это следует долго изучать, поскольку это непросто», – констатировал канцлер.

Теги:
Из этой рубрики
В США не знают, где находится Пригожин
Мир

В США не знают, где находится Пригожин

2023/06/30, 21:41
В Ираке и Иране устроили протесты у посольства Швеции из-за сожжения Корана
Мир

В Ираке и Иране устроили протесты у посольства Швеции из-за сожжения Корана

2023/06/30, 21:00
Cтрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана (обновлено)
Мир

Cтрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана (обновлено)

2023/06/30, 20:44
Шольц об изъятии замороженных активов России: Никто не знает, как это возможно
Мир

Шольц об изъятии замороженных активов России: Никто не знает, как это возможно

2023/06/30, 20:34
Орбан выступил против выделения Украине 50 млрд евро
Мир

Орбан выступил против выделения Украине 50 млрд евро

2023/06/30, 20:14
СМИ: В разведке Германии проводят проверку из-за Пригожина
Мир

СМИ: В разведке Германии проводят проверку из-за Пригожина

2023/06/30, 19:59
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК уже истратила все резервы бюджета ЕС на помощь Украине
Мир

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК уже истратила все резервы бюджета ЕС на помощь Украине

2023/06/30, 19:45
Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков
Мир

Во Франции развернут бронетехнику жандармерии из-за беспорядков

2023/06/30, 19:02
WSJ: Украина применяет точечные удары против российской обороны издалека, избегая рисков наземных атак
Мир

WSJ: Украина применяет точечные удары против российской обороны издалека, избегая рисков наземных атак

2023/06/30, 18:52