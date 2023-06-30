Шольц об изъятии замороженных активов России: Никто не знает, как это возможно

94 Просмотров

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов Центробанка РФ с целью их использования для восстановления Украины и заявил, что никто не знает, как это возможно.

«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», – сказал глава правительства ФРГ на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Шольц сообщил, что лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и проинформировать о результатах.

«Ситуация такова, что нет предложения, которое сейчас было бы зрелым для его принятия на законодательном уровне. С точки зрения того, как это можно сделать. Поэтому я считаю, что нужно тщательно изучить очень много очень разных фактических вызовов и понять, что вообще возможно», – добавил он.

«Этого пункта мы еще не достигли, так что нельзя сказать, что я за или против. Никто не может в настоящий момент поддержать что-то конкретное, потому что все говорят, что это следует долго изучать, поскольку это непросто», – констатировал канцлер.