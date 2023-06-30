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Гарибашвили заявил, что Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией

Гарибашвили заявил, что Грузия всегда готова быть медиатором между Азербайджаном и Арменией

Грузия показала, что способна быть эффективным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией, и при необходимости готова вновь включиться в процесс, сказал глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в парламенте.

«Два года назад показали первые конкретные результаты между Азербайджаном и Арменией. Тогда я лично был включен. И эта медиация, фасилитация завершилась конкретным результатом. Это была, так сказать, одна из примерных медиаций в регионе», – сказал Гарибашвили.

Премьер выразил готовность Грузии и впредь выполнять роль посредника.

«Хочу еще раз публично с этой трибуны подтвердить нашу полную готовность. В случае необходимости мы готовы еще раз включиться в процесс между двумя странами, нашими друзьями. Это очень важное направление», – заявил Гарибашвили.

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