WSJ: Украина применяет точечные удары против российской обороны издалека, избегая рисков наземных атак

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Украина сейчас наносит точечные удары по российской обороне издалека, прежде чем рисковать наземными войсками.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По оценке издания, сейчас наземное наступление застопорилось, поэтому Украина пытается нарушить линии снабжения РФ и ослабить ее силы, не торопясь бросать пехоту и танки на штурм укрепленных позиций.

Для этого используется западное оружие большой дальности (для ударов по объектам в глубоком тылу, например в Бердянске и Крыму) и более дешевое обычное вооружение для поражения артиллерийских орудий, складов боеприпасов, комплексов РЭБ и заминированных полей.

«Нам нужно уничтожить как можно больше, прежде чем вводить войска», – рассказал военный с позывным Буржуа.

Командир группы беспилотников Георгий Волков сообщил, что военные были «немного шокированы» степенью российской обороны, когда началось наступление. Сейчас именно работа дронов стала одной из ключевых на южном фронте – они ищут объекты для поражения.