В Сабирабадском районе оштрафованы лица, загрязняющие окружающую среду.
Об этом сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Cотрудники районного отдела полиции выявили факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов на различных улицах и проспектах района.
За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (Несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отделе общественной безопасности РОП в отношении главы районного муниципалитета, руководства жилищно-эксплуатационного управления и санитарного отдела были приняты меры в соответствии с законодательством, об этом было уведомлено Региональное управление экологии и природных ресурсов №3.