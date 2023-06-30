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На китайских маркетплейсах можно будет купить Кадырова

На китайских маркетплейсах можно будет купить Кадырова

Китайские маркетплейсы анонсировали продажу фигурки главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стоимость фигурки по предзаказу составляет около 12 тыс. руб. (примерно 135 долларов) по текущему курсу.

Игрушечный Кадыров выполнен в масштабе 1:6. К фигурке прилагаются ботинки, кепка, амуниция, а также три пары сменных рук.

Министр по внешним связям Ахмед Дудаев заявил, что во всем мире Кадырова знают как «борца за справедливость с несгибаемым характером», именно с этим связано такое внимание к его персоне.

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