Россия узнала содержание встречи Украины, стран Запада и «глобального юга»

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Россия узнала содержание встречи Украины, стран Запада и «глобального юга» в Копенгагене от «представителей дружественных РФ стран», сообщает источник «Интерфакса» в Кремле.

По его словам, встреча «явно была попыткой поработать со странами, которые занимают близкие к нам (РФ) позиции по украинскому сюжету, попыткой обработать их».

Собеседник агентства называет среди таких «дружественных РФ» стран Бразилию, Индию и другие страны БРИКС.

Ранее Москва призвала эти страны не участвовать в украинском Саммите мира, заявляя, что «он носит провокационный характер»

Отметим, что сразу после встречи сообщалось, что Ермак представлял украинский «мирный план» и убеждал все страны поддерживать только его.