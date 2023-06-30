Financial Times рассказало о стратегии Путина

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Стратегия Владимира Путина на Украине основана на вере в то, что он сможет пересидеть западную поддержку Киева, пишет издание Financial Times.

По мнению издания, Путин считает, что поддержка Запада со временем неизбежно ослабнет, в то время как решимость России вернуть себе то, что она считает русскими землями, заставляет ее с большей готовностью терпеть потери.

Однако авторитет Путина пошатнулся после мятежа Евгения Пригожина, которого создал сам Путин. Это заставило его казаться менее неуязвимым.

Замешательство в Москве дает Западу возможность ускорить поддержку Киева. Для западных лидеров крайне важно не реагировать на эти события неадекватно. Хотя для некоторых западных столиц может быть заманчиво добиваться окончания конфликта путем переговоров, позволение Путину сохранить большую часть своих военных достижений может подтолкнуть его к будущим нападениям.

Некоторые эксперты даже выступают за применение Россией ядерного оружия, чтобы заставить Запад отступить. Поэтому Запад должен дать понять, частным и публичным образом, что пересечение ядерного порога будет иметь серьезные последствия.

Важно понимать, что Путин – опасный лидер, который развязал крупномасштабный конфликт и совершил военные преступления. Он использует слабость и отвечает только на жесткость. Западные лидеры должны подготовиться к дальнейшей нестабильности в Москве и проявить большую решимость в поддержке Украины.

Это включает ускорение поставок боеприпасов и ракет дальнего действия, а также предоставление истребителей и обучение украинских пилотов. Оказывая существенную поддержку сейчас, Украина имеет больше шансов добиться прогресса и заставить Кремль сесть за стол переговоров на своих условиях.