Трамп: Украине, возможно, придется уступить России некоторую территорию в ходе переговоров

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Дональд Трамп выразил свое убеждение, что Владимир Путин ослаблен недавним мятежом, и призвал США выступить посредником в мирном урегулировании между Россией и Украиной, сообщает Reuters.

Экс президент США заявил о своем желании положить конец «нелепой войне» и предположил, что Украине, возможно, придется уступить России некоторую территорию в ходе переговоров.

Он подчеркнул, что для достижения мира необходим правильный посредник. Трамп также предупредил, что альтернатива лидерству Путина может быть еще хуже.

Он подчеркнул, что обсуждение обвинений в военных преступлениях против Путина следует отложить до окончания СВО, чтобы не мешать мирным переговорам.

Трамп также призвал дать Китаю 48-часовой срок для закрытия их предполагаемой шпионской базы на Кубе, угрожая ввести новые санкции, если они не подчинятся. Он умолчал о том, будут ли США оказывать военную поддержку Тайваню в случае китайского вторжения, заявив, что обсуждение этого вопроса ослабит его позицию на переговорах.