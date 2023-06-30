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ISW: Западные наблюдатели продолжают строить догадки о местонахождении Герасимова

ISW: Западные наблюдатели продолжают строить догадки о местонахождении Герасимова

Западные наблюдатели продолжают строить догадки о местонахождении  генерала Валерия Герасимова, пишет институт изучения войны.

После мятежа, хотя его отсутствие на публике не обязательно свидетельствует о его нынешнем официальном положении в российском военном руководстве.

По оценке ISW, Кремль, скорее всего, попытается найти баланс между желанием смягчить широко распространенное презрение к деятелям истеблишмента Минобороны, таким как Герасимов, из-за которых произошёл мятеж «Вагнера», и попыткой лишить власти тех, кто, возможно, симпатизировал мятежу.

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