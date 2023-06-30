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Спецпредставитель США по Ирану отстранен от должности

Спецпредставитель США по Ирану отстранен от должности

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли был временно отстранен от должности по подозрению в ненадлежащем обращении с секретными бумагами, передает телеканал CNN.

По сведениям его источников, расследование в отношении Мэлли ведется в Госдепартаменте.

Какое-то время после начала проверки Мэлли продолжал выполнять свои обязанности, хотя и лишился доступа к секретным документам. В четверг его отправили в неоплачиваемый отпуск, сказал телеканалу неназванный американский чиновник.

Мэлли подтвердил эту информацию. «Я рассчитываю, что расследование завершится благополучно и скоро», – сообщил он CNN.

Сейчас обязанности Мэлли временно исполняет Абрам Пейли.

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