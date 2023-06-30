Блинкен: Следующую встречу организует ЕС

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Следующая встреча, как ожидается, состоится через несколько недель, ее организуют наши коллеги из Европейского Союза.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

«Чем ближе мы становимся, тем ближе вы (азербайджанская и армянская стороны) подходите к достижению соглашения. Спасибо за достигнутый прогресс и за решимость продолжать эту работу в предстоящие недели и месяцы», – приводит «Репорт» слова Э.Блинкена.