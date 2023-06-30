Блинкен: Следующую встречу организует ЕС

Следующая встреча, как ожидается, состоится через несколько недель, ее организуют наши коллеги из Европейского Союза.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.
«Чем ближе мы становимся, тем ближе вы (азербайджанская и армянская стороны) подходите к достижению соглашения. Спасибо за достигнутый прогресс и за решимость продолжать эту работу в предстоящие недели и месяцы», – приводит «Репорт» слова Э.Блинкена.