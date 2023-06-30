Европарламент настаивает на переговорах о членстве Украины в ЕС

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Европейский парламент хочет, чтобы Европейский союз начал серьезные переговоры о членстве Украины в ЕС в середине декабря этого года.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает Politico.

«Мы должны сдержать наши обещания относительно начала переговоров. Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, даже и особенно во время войны», – заявила она.

Глава Европарламента заявила, что если критерии реформ были в достаточной степени выполнены, на что ЕС должен ответить.

«И я сохраняю оптимизм, что это может быть достигнуто в этом году», – заявила она.