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Тунберг высказалась о подрыве Каховской ГЭС

Тунберг высказалась о подрыве Каховской ГЭС

Шведская экоактивистка Грета Тунберг не считает реакцию мира на взрыв дамбы на Каховской ГЭС достаточной. Об этом она заявила на брифинге в четверг, 29 июня, в Киеве.

«Я не думаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я вообще не думаю, что любая реакция достаточна. Потому что просто не хватает слов, чтобы описать эти жестокости», – сказала Тунберг.

Экоактивистка принимает участие в первом заседании Международной группы по экологическим последствиям войны в Киеве.

По ее словам, нужно больше слышать пострадавших, чтобы они были первыми, кто доносит информацию о происходящем непосредственно на месте.

«Так что, коротко, – я не думаю, что реакция достаточна. Мы должны громче говорить об этом, должны расширять осведомленность о происходящем. И мы также должны помнить, что этот случай, к сожалению, не уникален. Это лишь одна часть войны, продолжающихся военных действий, это лишь один пример полномасштабной агрессии, которая происходит в Украине и тех преступлений, которые Россия совершает в Украине», – отметила Тунберг.

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