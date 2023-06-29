Община Западного Азербайджана осудила резолюцию ПАСЕ

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Община Западного Азербайджана, представляющая изгнанных из Армении азербайджанцев, решительно осуждает недавнюю резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) номер 2508 (2023).

Согласно заявлению Общины Западного Азербайджана, эта резолюция еще раз демонстрирует предвзятый и примитивный подход ПАСЕ, напрямую противоречащий сути прав человека.

В заявлении Общины отмечается, что с одной стороны разглагольствование ПАСЕ о гуманизме, а с другой стороны, без всяких оснований выдвижение мнимого сценария об эмиграции этнических армян из Карабахского региона Азербайджана, является полной клеветой и вызывает глубокое возмущение.

«В отличие от Армении, насильственно изгнавшей этнических азербайджанцев из Гёйчи, Зангезура, Даралаяза и других регионов, в Карабахском регионе Азербайджана проживают армяне. Вызывает глубокое беспокойство тот факт, что ПАСЕ, занимающаяся защитой прав человека, легко соглашается с превращением Армении, изгнавшей со своей территории всех азербайджанцев, в моноэтническое пространство.

Закрывая глаза на бесчисленные обращения изгнанных из Армении азербайджанцев с просьбой поддержать их право на возвращение, ПАСЕ теперь намерена защищать права этнических армян от несуществующих угроз. На самом деле, этой резолюцией ПАСЕ защищает территориальные притязания Армении к Азербайджану. Если бы ПАСЕ была искренней в отношении прав человека, она бы защитила наше право на возвращение и последовательно осудила бы позорную этническую чистку, проведенную Арменией в отношении более миллиона азербайджанцев, и воспрепятствование ею процессу возвращения азербайджанцев на родину.

Учитывая системную ненависть Армении к азербайджанцам, со стороны ПАСЕ смешно утверждать, что в Азербайджане якобы имеют место речи, прививающие ненависть. Одним из последних примеров этнической нетерпимости в Армении является возведение в Ереване монумента «Немезис», олицетворяющего насильственный террор против Азербайджана и Турции. Кроме того, сожжение азербайджанского флага перед премьер-министром на международном спортивном мероприятии, состоявшемся в Ереване всего два месяца назад, является еще одним актом, свидетельствующим о бушующей в этой стране атмосфере этнической ненависти.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что ПАСЕ закрывает глаза на систематическое уничтожение принадлежащего азербайджанцам культурного наследия. Игнорированием этого вопроса авторы резолюции демонстрируют свою беспринципность в вопросе сохранения культурного разнообразия и прав человека вне зависимости от этнического происхождения.

Эта резолюция не только демонстрирует антиазербайджанскую предвзятую позицию ПАСЕ, но и свидетельствует о безразличии международного сообщества к судьбе определенной группы населения, подвергшейся этнической чистке. Такой подход опасен и в корне подрывает принципы справедливости и прав человека.

Вместо того чтобы говорить об отправке миссии в Азербайджан с сомнительными целями, ПАСЕ должна оказать содействие в направлении международных миссий в Армению для обеспечения безопасного и достойного возвращения азербайджанцев и защиты их прав, имущества и культурного наследия. ПАСЕ должна определить своей важнейшей задачей проведение мониторинга по соблюдению Арменией своих обязательств в рамках соответствующих конвенций в отношении прав изгнанных ею азербайджанцев. Отметим, что направленное нами письмо в Мониторинговый комитет ПАСЕ в связи с этим по сей день остается без ответа.

Наконец, нас очень огорчило щедрое предложение ПАСЕ, выдвинувшей программы и проекты в пользу сепаратистов. В отличие от радикальных сепаратистов, Община Западного Азербайджана уважает принципы международного права, в том числе принцип территориальной целостности. Очевидно, что ПАСЕ вознаграждает тех, кто совершает насилия, и наказывает тех, кто отстаивает верховенство закона.

Эта резолюция не что иное, как постыдная попытка злоупотребления благородной идеей прав человека для поддержки военной агрессии и преступлений Армении против человечности. Это навсегда останется черным пятном в истории Совета Европы.

Долг ПАСЕ – исправить свой неправильный подход, отстаивать принципы справедливости и прав человека для всех, независимо от этнической и религиозной принадлежности. Мы призываем Ассамблею отказаться от азербайджанофобской позиции, противоречащей правам человека, откликнуться на наши призывы к безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении», – говорится в заявлении.