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Президент Кении предъявил Макрону необходимость финансовой независимости Африки (видео)

Президент Кении предъявил Макрону необходимость финансовой независимости Африки (видео)

На саммите Нового Глобального финансового пакта президент Кении Уильям Руто выступил с заявлением к Макрону о том, что страны Африки не обязаны использовать доллары США в торговле друг с другом, но могут использовать свои национальные валюты.

Он отметил, что странам Чёрного континента нужна новая финансовая архитектура.

Кенийскому лидеру не нравится, что власть в финансовой сфере находится в руках нескольких людей.

«Мы больше не хотим МВФ и Всемирного банка. Нам нужна новая финансовая архитектура», – заявил Уильям Руто.

Кенийский лидер также призвал мировые финансовые институты проводить справедливую политику.

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