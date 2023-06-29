Блинкен заявил о прогрессе в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении |
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Армяне вновь открыли огонь по нашим позициям |
МИД Азербайджана опровергает бредни Пашиняна |
Сабина Алиева осудила нападение на азербайджанских журналистов во Франции |
Циничный Париж: Макрон заявил, что оказывает давление на Баку, закрыв глаза на беспредел в своей стране |
Демократия, ушедшая вразнос |
Салливан: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру |
Главное Мир

Министр юстиции Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме

Министр юстиции Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч осудил провокацию с сожжением священного Корана у мечети в Стокгольме.

«Сожжение Корана в Швеции – удар по свободе религии и совести. Позор, что подобная акция имеет место в современной Европе», – сказал турецкий министр, которого цитирует «Анадолу».

Он отметил, что хотя многие страны, присоединившиеся к Европейской конвенции о правах человека, взяли на себя обязательства по защите свободы мысли, совести и религии, мир становится свидетелем преступлений на почве религиозной неприязни в европейских странах. «Мы осуждаем сожжение Корана в Швеции. Страны, присоединившиеся к Европейской конвенции о правах человека, должны принимать меры по недопущению посягательств на свободу вероисповедания. Но, к сожалению, мы видим, что в Швеции все обстоит не так. Ни одно судебное решение не может узаконить бесправие. В данной связи ожидаем от шведских властей принятия необходимых мер по предотвращению безобразия, в том числе, в канун саммита НАТО. Потому что налицо – нападки в адрес основополагающих прав человека», – подчеркнул Тунч.

Министр привел пример Турции, где каждый вправе говорить и писать все, что хочет, но если эти действия носят характер поддержки терроризма, то они выходят за рамки прав, гарантированных демократическим правовым государством.

По его словам, Турция продолжит укреплять сферу по защите семейных ценностей. «Мы предприняли необходимые шаги в плане конституционных изменений, чтобы защитить семейные ценности от порочных течений, которые угрожают устоям семьи. Надеемся, что в парламенте Турции нам удастся отстоять ценности семьи и внести изменения в конституцию, в том числе в части ношения мусульманками головных уборов», – добавил министр.

Теги:
Из этой рубрики
Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны
Мир

Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны

2023/06/30, 00:17
Европарламент настаивает на переговорах о членстве Украины в ЕС
Мир

Европарламент настаивает на переговорах о членстве Украины в ЕС

2023/06/30, 00:03
Песков напомнил о словах Путина о недопустимости посягательства на Коран
Мир

Песков напомнил о словах Путина о недопустимости посягательства на Коран

2023/06/29, 23:25
Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ
Мир

Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ

2023/06/29, 23:10
Министр юстиции Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме
Мир

Министр юстиции Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме

2023/06/29, 22:56
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину
Мир

Госдеп исключил отправку американских войск в Украину

2023/06/29, 22:40
Алтун осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции
Мир

Алтун осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

2023/06/29, 21:20
Президенту Туркменистана подарили электромобили TOGG
Мир

Президенту Туркменистана подарили электромобили TOGG

2023/06/29, 21:06
Во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего подростка (видео)
Мир

Во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего подростка (видео)

2023/06/29, 21:02