Гарик Керян: …В этом случае неизбежен вывод росмиротворцев из Карабаха

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Политолог, доктор наук, профессор Гарик Керян поднял вопрос о дипломатическом противостоянии России и Запада на Южном Кавказе. Свои мысли он выразил на страницах издания «Спутник».

«Существует жесткая конкуренция между Россией и Западом, в данном случае – США, за роль основного модератора переговоров по Карабаху (здесь и далее имеется в виду Карабахский регион Азербайджана – прим. «Минвала»). В недавнем прошлом заметной была и активность Евросоюза. Каждая из держав стремится к тому, чтобы мирный договор между Арменией и Азербайджаном был подписан под ее эгидой, так как это укрепит позиции данной державы на Южном Кавказе», – считает политолог.

«Запад хочет обнулить влияние России на Южном Кавказе, и если ему удастся добиться подписания договора под своим патронажем, то в этом случае неизбежен вывод российских миротворцев из Карабаха. Вслед за этим западные партнеры могут «уговорить» армянское руководство потребовать вывода 102-ой российской базы из Армении. Именно в этом заключается весь смысл дипломатического противостояния в регионе» – уверен Керян.

По словам Керяна, основные пункты, по которым Еревану и Баку не удается прийти к консенсусу, касаются судьбы Карабаха, делимитации и демаркации границы и функционирования маршрутов в случае разблокировки. И когда представитель Госдепа выступает с оптимистичными заявлениями, из этого оптимизма непонятно, по каким пунктам удалось сблизить позиции сторон. «Скорее всего, такой оптимизм и пафос носят лишь пропагандистский характер», – подытожил Керян.