Армяне беспрепятственно проходят через ППП в Лачыне

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29 июня при посредничестве Международного комитета Красного креста был обеспечен свободный проезд 8 транспортных средств жителей Карабаха армянского происхождения через Лачынский погранично-пропускной пункт (ППП).

На распространенных кадрах отражен процесс проверки документов гражданских лиц.

После проверки автомобилей обеспечивается их свободный проезд через ППП.

Это свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий или затруднений в прохождении армянских жителей через пограничный-пропускной пункт.