Знаменитый школьник из Ханалыга едет учиться в Англию

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Школьник Ибрагим Зейналов, прославившийся в соцсетях благодаря общению на английском языке с польским туристом, отправится в Англию.

И. Зейналов, окончивший 6-й класс полной средней школы имени Руфата Кельбелиева села Хыналыг Губинского района, при поддержке азербайджанской организации MÜSİAD (Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей) посетит двухнедельную Летнюю школу в Англии, сообщает Bizim.Media,

По словам его отца Бахмана Зейналова, группа, в состав которой вошел Ибрагим, отправится в Великобританию 4 июля. Он добавил, что в настоящее время идет процесс подготовки к отъезду.