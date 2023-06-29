США направят подлодку с ядерным вооружением в Южную Корею

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Соединенные Штаты Америки собираются направить подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею впервые за несколько десятилетий., сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя главы командования американского воинского контингента в Южной Корее Скотта Плеуса.

Отмечается, что американская субмарина зайдет в один из портов Республики Корея в «ближайшем будущем»: «В ближайшем будущем можно ожидать очередную демонстрацию приверженности расширенному сдерживанию со стороны США в виде захода в порт атомной подводной лодки, вооруженной баллистическими ракетами», – сказал американский генерал-лейтенант.

Действия американцев направлены на сдерживание КНДР, которая продолжает развивать свои ракетную и ядерную программы.