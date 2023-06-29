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Обнародованы цены в отелях в туристическом центре Шахдаг

Обнародованы цены в отелях в туристическом центре Шахдаг

Директор туристического центра Шахдага Рустам Наджафов  озвучил цены в отелях в туристическом центре «Шахдаг», сообщает АПА.

«Цены двухместных номеров в отеле «Гая» начинаются от 105 манатов за ночь. Наши цены адаптированы к рынку. Среди посетителей туристического центра Шахдаг преобладают местные туристы. Что касается количества иностранных туристов, то зимой мы принимаем больше туристов из России, а летом – из ОАЭ», – сказал он.

Рустам Наджафов подчеркнул, что для членов семей шехидов все услуги, оказываемые на территории туристического центра Шахдаг, бесплатны.

Он отметил, что для детей шехидов регулярно проводятся мероприятия: «Мы всегда старались подходить к этому вопросу внимательно и будем продолжать свою деятельность таким образом».

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