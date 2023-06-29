Президент Румынии хочет постоянного присутствия солдат армии США в своей стране

Постоянное присутствие американских солдат на территории Румынии позволит укрепить сферу безопасности, заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
«Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии», – сказал он.
Он отметил, что президент США Джо Байден ранее выразил намерение «защищать каждый дюйм территории союзников».
Йоханнис видит подтверждение этих слов в виде тысячи американских солдат, которые находятся на сегодняшний день в Румынии, внося вклад «в обеспечение безопасности евроатлантического пространства», передает ТАСС.