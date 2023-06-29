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Прояснен вопрос 100-миллионного убытка курорта Шахдаг горнолыжного комплекса «Шахдаг»

Прояснен вопрос 100-миллионного убытка курорта Шахдаг горнолыжного комплекса "Шахдаг"

Внесена ясность в вопрос относительно убытка туристического центра Шахдаг.

Об этом сообщил директор туристического центра Шахдаг Рустам Наджафов, передает АПА.

Он отметил, что указанный в отчете убыток в размере около 100 млн. манатов является общим убытком с 2016 года по настоящее время.

«Это не наличный убыток, там и налоги и другие расходы. Отмечу, что если в 2021 году наш оборот составил 6,3 млн. манатов, а полученные от государства средства составили 13,9 млн. манатов, то в 2022 году оборот составил 10,4 млн. манатов. Это означает на 65% больше оборота. Также в 2022 году выделенная государством субсидия составила 12 млн. манатов. Это также означает сокращение на 14%.

Повешение на 65% годовых продаж и 37% рост затрат – очень хорошие показатели для нашей отрасли.

Также, если в 2016 году оборот составил 3,1 млн. манатов, то в прошлом году этот показатель превысил 7,3 млн. манатов, то есть на 235% больше. В том числе в 2016 году выделенные государством средства составили 17,9 млн. манатов.

Из года в год доходы растут, а зависимость от государства снижается. Мы стремимся увеличить наши доходы и уменьшить нашу зависимость от государства, чтобы уменьшить наши убытки. Я надеюсь, что мы добьемся этого в кратчайшие сроки».

В 2022 году Шахдаг посетили более 109 тыс. человек, в отелях было обслужено около 60 тыс. гостей.

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