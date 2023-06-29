Путин намерен взять под контроль «империю» Пригожина в Африке и на Ближнем Востоке

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Российские власти после произошедших 23–24 июня событий с участием ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина намерены взять под контроль «глобальную империю» предпринимателя. В частности, пишет The Wall Street Journal, речь идет о подразделениях ЧВК «Вагнер», действующих на территории Африки и на Ближнем Востоке.

Издание со ссылкой на дипломатов и офицеров разведки пишет, что после событий на юге России произошел «всплеск дипломатической активности Москвы». Российские представители направились в Африку и страны Ближнего Востока с целью заверить партнеров, что ЧВК «Вагнер» продолжит проводить свои операции без перерывов, но под контролем нового руководства.

По данным WSJ, один из заместителей министра иностранных дел России посетил Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что «группы «Вагнера» больше не будут действовать там самостоятельно».

WSJ также пишет, что высокопоставленные чиновники российского МИДа позвонили президенту Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканжу Туадере, среди телохранителей которого, отмечает газета, есть бойцы ЧВК «Вагнер». Дипломаты заверили главу ЦАР, что последние события в России не остановят экспансию компании в Африку.

По данным издания, за пределами России работает около 6 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер». Они занимаются охраной шахт и политиков в ЦАР, следят за нефтяными скважинами и охраняют территории, которые находятся под контролем правительства Сирии.