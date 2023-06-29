ВОЗ снова пугает мир новым смертоносным вирусом

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Объявление в мае о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 не означает, что исчезла угроза появления более смертоносного патогена, чем SARS-CoV-2. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Коимбрском университете в Португалии, где ему присвоили звание почетного доктора, сообщает ТАСС.

«В мае я наконец смог объявить о прекращении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении», – напомнил Гебрейесус. «Но в то время как COVID-19, возможно, завершился как глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, угроза появления другого патогена с еще более смертоносным потенциалом сохраняется», – подчеркнул глава ВОЗ.

Он призвал «усвоить уроки пандемических лет», напомнив, что человечество «многим обязано тем, кто защищал науку и общественное здравоохранение в эти трудные времена». Нужно подготовиться к новым пандемиям, сказал гендиректор. По его словам, это можно сделать, заключив новое международное соглашение о готовности к пандемиям и реагировании на них. Гебрейесус выразил уверенность в том, что удастся заключить соглашение, которое «сделает мир более безопасным для будущих поколений».