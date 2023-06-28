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Путин подчеркнул, что оскорбление Корана является в России преступлением (видео)

Путин подчеркнул, что оскорбление Корана является в России преступлением (видео)

Президент России Владимир Путин заявил, что Коран является святыней для мусульман, неуважение к нему является преступлением.

«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», — приводит ТАСС его слова во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.

Путин подчеркнул, что оскорбление Корана является преступлением и в рамках Конституции, и в УК России

«Это преступление — неуважение и разжигание межконфессиональной розни», — отметил российский лидер.

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