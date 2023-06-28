Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям

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Невыполнение Арменией своих обязательств, ее отказ от полного вывода своих вооруженных сил с азербайджанских земель, продолжение военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям.

Согласно информации МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в рамках его визита в США. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр сказал, что Азербайджан полон решимости и намерен продвигать повестку нормализации и мира.

Была подчеркнута недопустимость вмешательства Армении в работу, проводимую в направлении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, что является внутренним вопросом Азербайджана. В этом направлении было отмечено, что совершенная Арменией провокация против ППП «Лачын» Азербайджана является показателем неспособности Армении следовать реинтеграционным усилиям, в том числе в плане прозрачного и свободного передвижения армянских жителей через указанный ППП.