Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям |
Салливан заявил о заинтересованности США в подписании мирного договора Баку-Ереван |
Байрамов обсудил с Блинкеном нормализацию азербайджано-армянских отношений |
Байрамов провел беседу с Салливаном |
Захарова: Россия против появления инфраструктуры НАТО на Южном Кавказе |
Иракский иммигрант сжег в центре Стокгольма Коран (фото, видео) |
Аллахвердиев разгромил армянского боксера (фото) |
Азербайджан назвал армянскую армию главным дестабилизирующим фактором в регионе |
Росмиротворцы обратились к Баку с просьбой. «Минвал» выяснил подробности |
Главное Политика

Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям

Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям

Невыполнение Арменией своих обязательств, ее отказ от полного вывода своих вооруженных сил с азербайджанских земель, продолжение военно-политических провокаций наносят ущерб мирным усилиям.

Согласно информации МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в рамках его визита в США. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Министр сказал, что Азербайджан полон решимости и намерен продвигать повестку нормализации и мира.

Была подчеркнута недопустимость вмешательства Армении в работу, проводимую в направлении реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, что является внутренним вопросом Азербайджана. В этом направлении было отмечено, что совершенная Арменией провокация против ППП «Лачын» Азербайджана является показателем неспособности Армении следовать реинтеграционным усилиям, в том числе в плане прозрачного и свободного передвижения армянских жителей через указанный ППП.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям
Политика

Байрамов: Армения неспособна следовать реинтеграционным усилиям

2023/06/28, 20:39
Салливан заявил о заинтересованности США в подписании мирного договора Баку-Ереван
Политика

Салливан заявил о заинтересованности США в подписании мирного договора Баку-Ереван

2023/06/28, 20:35
Байрамов обсудил с Блинкеном нормализацию азербайджано-армянских отношений
Политика

Байрамов обсудил с Блинкеном нормализацию азербайджано-армянских отношений

2023/06/28, 20:28
Состоялись переговоры между лидерами Турции и Германии
Политика

Состоялись переговоры между лидерами Турции и Германии

2023/06/28, 20:07
Байрамов провел беседу с Салливаном
Политика

Байрамов провел беседу с Салливаном

2023/06/28, 19:55
Захарова: Роль России в 44-дневной войне не может подвергаться сомнениям
Политика

Захарова: Роль России в 44-дневной войне не может подвергаться сомнениям

2023/06/28, 19:07
Захарова: Россия против появления инфраструктуры НАТО на Южном Кавказе
Политика

Захарова: Россия против появления инфраструктуры НАТО на Южном Кавказе

2023/06/28, 18:56
Россия устами Захаровой обеспокоена напряженностью в Карабахе
Политика

Россия устами Захаровой обеспокоена напряженностью в Карабахе

2023/06/28, 18:52
Азербайджан назвал армянскую армию главным дестабилизирующим фактором в регионе
Политика

Азербайджан назвал армянскую армию главным дестабилизирующим фактором в регионе

2023/06/28, 17:17