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Состоялись переговоры между лидерами Турции и Германии

Состоялись переговоры между лидерами Турции и Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы и подчёркнута необходимость наращивания сотрудничества в этих сферах.

Политики обсудили последние события в России, а также вопрос членства Швеции в НАТО.

Турецкий лидер отметил, что Швеция предпринимает шаги в правильном направлении, особенно с внесением поправок в антитеррористическое законодательство.

Однако несмотря на это, Эрдоган заявил, что для Турции неприемлемо, что сторонники терроризма продолжают организовывать демонстрации, восхваляющие терроризм, вербовать людей и финансировать террористические организации.

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