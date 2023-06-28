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Зеленский предложил праздновать Рождество в один день с США

Зеленский предложил праздновать Рождество в один день с США

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Как заявляется, целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования 7 января.

При этом в пояснительной записке к проекту было отмечено, что «большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря».

Законопроект предусматривает также перенос двух украинских праздников: Дня украинской государственности с 28 на 15 июля и Дня защитников и защитниц Украины — с 14 на 1 октября.

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