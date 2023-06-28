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Зеленский: Даже в самой России перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля

Зеленский: Даже в самой России перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в среду призвал НАТО перестать оглядываться на Кремль, принимая решение о будущем членстве Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 июня во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

В своем выступлении Зеленский заявил, что в последние годы НАТО имел две фундаментальные слабости. Во-первых, существовало сомнение, заработает ли реально 5 статья договора о НАТО.

«И мы все были свидетелями, как мир сомневался, станет ли Альянс защищать страны восточного фланга НАТО в случае российской агрессии против них», – отметил президент.

Вторая слабость, по словам Зеленского, состоит в том, что многие в мире не воспринимали и не воспринимают НАТО как оборонительный Альянс, приписывая ему агрессивные цели.

«Вступление Украины в Альянс надежно ликвидирует эти две слабости НАТО», – уверен президент.

Он отметил, что никто уже не сомневается, что Украина способна защитить себя и своих союзников.

«Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это Альянс, который защищает и защитит. Это Альянс, который имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей во вполне справедливой обороне», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что после победы Украины союзники будут хотеть, чтобы украинские боевые бригады размещались на земле ее соседей, потому что «Украина – это страна силы, и все это видят».

«НАТО будет гарантировать безопасность для Украины, а наши силы обороны и безопасности будут гарантировать безопасность и защиту для других членов НАТО. Чтобы это стало реальностью, нужно лишь одно: чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений.

Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля. Безумие [президента РФ Владимира] Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер. Абсурдно оглядываться на такого неспособного главу такой неспособной страны», – резюмировал Зеленский.

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