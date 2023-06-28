Зеленский призвал депутатов Рады легализовать марихуану

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Рады легализовать марихуану, чтобы помогать украинцам «терпеть боль, стресс и травмы из-за войны».

Выступая в парламенте, он назвал такую меру «одной из лучших мировых практик», которая должна быть применена в Украине: «Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса».

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации ещё в феврале рекомендовал парламенту принять законопроект о легализации марихуаны.