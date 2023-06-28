Азербайджанский военный эксперт: Вероятность проведения второй фазы операции «Гнев» весьма высока

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Армянская сторона, периодически выступая на словах за мир и стабильность в регионе, приверженности подписания мирного соглашения с Азербайджаном, на деле остаются в прежнем амплуа.

Новая военная провокация наглядно показала, насколько слова армян расходятся с делами. Однако нынешняя вылазка армянских боевиков им дорого обошлась: враг не досчитался пятерых боевиков.

Армяне, оставаясь верным своей традиции, устроили провокацию именно во время проходящих в настоящее время мирных переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. И подобные пагубные, в первую очередь, для себя действия армянской стороны, безусловно, создает негативный фон вокруг вашингтонской встречи.

Напомним, что накануне члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчылар Агдамского района. В результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Али Бекиров.

Жесткий ответ с азербайджанской стороны последовал незамедлительно. В ходе операции « Гнев», как было отмечено выше, были 5 боевиков. В контексте произошедшей провокации следует отметить, что вновь «на высоте» оказались российские миротворцы. Именно благодаря их бездействию (только ли бездействию?), зарвавшиеся армянские боевики безнаказанно обстреливают азербайджанские позиции. Но безнаказанно лишь с российской стороны, Азербайджан же наказал по всем статьям.

Однако было неверно взвалить всю ответственность за совершенную провокацию лишь на армянских боевиков и российских миротворцев. Ответственность за то, что в регионе продолжает литься кровь лежит также на некоторых глубоко коррумпированных западных политиках и организациях, исламофобских кругах, силах в Европарламенте, которые под вывесками «права человека», «блокада», «геноцид армян», на самом деле поддерживают террористов.

И бандитская вылазка боевиков с печальными для них последствиями, несомненно, играет на руку западным псевдодемократам. Не вдаваясь в причинно-следственную связь, они не преминут воспользоваться выпавшей им возможностью представить армянских террористов, как мучеников, погибшим за свободу «арцаха».

И в данном случае мы сталкиваемся с парадоксом: западные и российские круги, чьи интересы радикально противоположны по многим ключевым темам, в вопросе поддержки террористического режима проявляют удивительную солидарность. А привела антагонистов к общему знаменателю финансовая подпитка армянского лобби.

Как бы то ни было, армяне при поддержке своих кураторов на Западе и России вновь пытается ввергнуть регион в кровавую пучину. И, скорее всего, подобные провокации будут продолжены. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из слов военного эксперта Адалята Вердиева, которые прокомментировал происходящие события Minval.az.

«Армянская сторона, совершив военную провокацию на территории, находящейся в зоне ответственности временно размещенного российского миротворческого контингента, в очередной раз пытается сорвать мирные переговоры, продолжающиеся в Вашингтоне. Эскалация напряженности с армянской стороны в праздничный день Гурбан байрам, а также в период, когда в переговорах между Арменией и Азербайджаном наблюдается определенный прогресс, несомненно, негативно отразится на вашингтонской встрече. Однако, провокация армян им дорого обошлась. В ответ на ранение одного азербайджанского военнослужащего, азербайджанская армия в рамках операции «Гнев» одним ударом уничтожила пятерых членов армянских НВФ», – сказал он.

По словам военного эксперта, происходящие на месте события показывают, что вражеская сторона проявляет активность, проводит определенные маневры. «И это дает основание предположить, что в ближайшие дни, а может и часы, вероятность проведения второй фазы операции «Гнев» весьма высока», – подчеркнул Адалят Вердиев.

Как сказал наш собеседник, так или иначе, ответственность за проведение подобных операций целиком и полностью лежит на руководстве армянских вооруженных сил.

«И с большой долей вероятности можно сказать, что армянских боевиков на подобные провокационные действия воодушевляют российские миротворцы. Так как на ранение азербайджанских военнослужащих и на ППП «Лачин», и в ходе вчерашнего инцидента, ни руководство РМК, ни министерство обороны РФ никак не отреагировали. Для них раненные азербайджанские военнослужащие не имеют никакого значения.

При таком раскладе Азербайджан должен рассматривать проблему в несколько ином ракурсе. К примеру, российские миротворцы должны предоставить нам график вывода армянских вооруженных сил с азербайджанской территории. Если же нам такой график не предоставляется, значит РМК отказывается выполнять свои обязательства. А это, в свою очередь, означает, что азербайджанская сторона может обсудить вопрос вывода российских миротворцев с территории Азербайджана», – заявил эксперт.

Он также отметил, что армянская сторона готовится к новым провокациям, о чем свидетельствуют протекающие «на земле» процессы.

По его словам, для того, чтобы хотя бы сузить площадь территории, на которой пока находятся армянские НВФ, Азербайджан должен предпринять решительные шаги по освобождению земель, которые находятся в зоне ответственности РМК.

Далее Адалят Вердиев вновь подчеркнул, что никто не может исключать роль РМК в данной провокации. В подтверждение своих слов, он привел примеры операций по освобождению сел Фаррух, Гырхгыз, Сарыбаба, Сус, Забух, города Лачин, высоты 2054 и др., когда армяне не оказали нам никакого сопротивления. «Но на сей раз тот факт, что за армянской провокацией стояли внешние силы, в частности, российские миротворцы, сомнений не вызывает», – заключил он.

Фарид Теймурханлы