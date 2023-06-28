Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с праздником Гурбан байрамы

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турция Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Сообщается, что главы государств поздравили друг друга и наши народы со священным праздником Гурбан байрамы и передали наилучшие пожелания.
В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что наши дружеские и братские отношения будут и впредь успешно развиваться во всех сферах, состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития наших союзнических отношений.