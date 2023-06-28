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Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с праздником Гурбан байрамы

Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с праздником Гурбан байрамы

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турция Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Сообщается, что главы государств поздравили друг друга и наши народы со священным праздником Гурбан байрамы и передали наилучшие пожелания.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что наши дружеские и братские отношения будут и впредь успешно развиваться во всех сферах, состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития наших союзнических отношений.

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