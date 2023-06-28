Пашинян позвонил Эрдогану и поздравил его с праздником Гурбан байрамы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Премьер-министр Пашинян поздравил президента Турции с праздником Гурбан байрамы, а Эрдоган поздравил премьер-министра Армении с наступающим Вардаваром – праздником Преображения Господня, сообщили в Кабмине Армении.

Лидеры обсудили процесс урегулирования двусторонних отношений между своими странами. В этом контексте обсуждался ход реализации соглашения об открытии сухопутной границы для владельцев дипломатических паспортов и граждан третьих стран.