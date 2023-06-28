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Джим Риш: Возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS достаточно высока

Джим Риш: Возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS достаточно высока

Возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS достаточно высока. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Джим Риш.

«Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил – предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16, или ракеты ATACMS – все, что мы имеем», – отметил Риш.

По его словам, администрация президента Байдена уже активизировались.

«Поэтому ATACMS – это хорошее оружие, Украина должна его получить, и произойти это должно как можно скорее», – добавил он.

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