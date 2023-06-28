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На земную орбиту запустили первый чеченский спутник (видео)

На земную орбиту запустили первый чеченский спутник (видео)

Чеченский государственный университет (ЧГУ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова запустил на земную орбиту первый собственный спутник, созданный на платформе Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Друзья, сегодня состоялось очень значимое и долгожданное событие для Чеченской Республики! С космодрома «Восточный» стартовал ракетоноситель «Союз 2.1 Б» со спутником «АХМАТ-1» на борту», — написал чеченский лидер.

Кадыров указал, что в октябре 2022 года команда ЧГУ получила грант на разработку спутника, оснащенного модулем автоматического зависимого наблюдения-вещания. Аппарат будет выполнять работу по сбору информации о местонахождении воздушных судов. Согласно сообщению главы Чечни, на нем также установлен радиопередатчик, который будет транслировать приветственные аудиозаписи от студентов.

Кадыров подчеркнул, что у чеченской экспертной команды есть планы по развитию данной сферы в долгосрочной перспективе. Так, в 2023 году они получили грант на реализацию второго спутника, который будет дооснащен видеокамерой и высокотехнологичными датчиками измерения магнитного поля Земли.

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