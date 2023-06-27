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Госдеп: США рады выступить посредником в переговорах Байрамова и Мирзояна

Госдеп: США рады выступить посредником в переговорах Байрамова и Мирзояна

США рады выступить посредником в переговорах министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен также провел сегодня встречу с министрами иностранных дел обеих стран как в отдельности, так и в трехстороннем формате.

На каждой встрече он подчеркивал, что прямой диалог очень важен для решения вопросов, обеспечения прочного и достойного мира.

США в последнее время удовлетворены от эффективным участием Азербайджана и Армении в мирном процессе. Мы будем продолжать помогать им в развитии этого процесса. Сегодня был первый день встречи, и обсуждения продлятся до 29 числа, – отмечается в заявлении Госдепа США.

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