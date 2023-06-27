Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате армянской провокации

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27 июня в 20:05 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Галайчилар Агдамского района, были обстреляны из стрелкового оружия членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Бекиров Али Шукюр оглу.

Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

В указанном направлении нашими подразделениями принимаются меры реагирования.