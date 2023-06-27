Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате армянской провокации

27 июня в 20:05 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Галайчилар Агдамского района, были обстреляны из стрелкового оружия членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Сообщается, что в результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Бекиров Али Шукюр оглу.
Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.
В указанном направлении нашими подразделениями принимаются меры реагирования.