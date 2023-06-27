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Лукашенко: Без России Беларуси «бы была хана»

Лукашенко: Без России Беларуси «бы была хана»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин сделал для республики все, о чем он его просил, передает агентство «БелТА».

«Должен отдать должное президенту Путину: все, что я просил, он сделал», — сказал он после церемонии вручения погон военнослужащим, говоря о союзничестве России и Беларуси.

Лукашенко пояснил, почему Беларусь не могла остаться в стороне от произошедших в РФ событий. Он назвал Россию центром общей цивилизации, как бы все вокруг «ни надували щеки» от осознания этого, и отметил, что Беларусь — союзник России и «подло вести себя» по отношению к соседу не может. Без России Беларуси «бы была хана», подчеркнул глава страны. Так, Россия сделала много уступок Беларуси, например в расчетах за газ и нефть республике «доллар не надо там где-то искать, менять», и т.д.

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