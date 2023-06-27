В Польше обеспокоились перемещением ЧВК «Вагнер» в Беларусь

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Варшава считает крайне негативными для себя сигналами передислокацию ЧВК «Вагнер» на территорию Беларуси.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Все мы видим, что делается. Релокация де-факто русских сил в виде группы «Вагнер» в Беларусь, а также перемещение туда руководителя группы «Вагнер» (Евгения Пригожина). Это все для нас является очень негативными сигналами», – сказал глава государства.

Дуда заявил, что планирует обсудить эту тему с рядом глав стран Североатлантического альянса и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.