В России хотят выяснить, кто из чиновников пытался сбежать из страны во время мятежа Пригожина

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранительными органами проанализировать, кто пытался вылететь из России в свете событий в минувшие выходные.

«Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности», – сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, оставление страны в такой сложный период должно быть в том числе наказуемо. «Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо», – добавил Володин.