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В Киеве сделали автоматизированные открытия укрытий, а Кличко объявили выговор

В Киеве сделали автоматизированные открытия укрытий, а Кличко объявили выговор

В Киеве стали устанавливать в укрытиях системы автоматизированного доступа.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

«Киев начал оснащение сооружений гражданской защиты системами автоматизированного открытия. Первые такие системы уже устанавливают в укрытиях в Дарницком районе столицы. Учитывая применение врагом баллистических ракет, когда взрывы раздаются через несколько минут после тревоги, важно, чтобы доступ к укрытиям был беспрепятственным и оперативным. И благодаря таким автоматизированным системам укрытия и хранилища будут открываться сразу после сигнала воздушной тревоги», – сообщил Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве планируется установить системы автоматического доступа почти в 3000 укрытий и хранилищ.

Виталий Кличко и главы киевских РГА получили выговоры в связи с недоступностью или плохим состоянием укрытий в столице.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба Кабмина Украины.

В частности, сообщается, что к дисциплинарной ответственности привлечены:

глава КГГА Кличко;
начальник Киевской городской военной администрации Попко;
председатель Голосеевской РГА Садовой;
председатель Оболонской РГА Фесик;
председатель Печерской РГА Кондрашова;
председатель Соломенской РГА Чечетка;
первый заместитель председателя Дарницкой РГА Калашник;
первый заместитель председателя Шевченковской РГА Поповцев.
Кроме того, Кабмин уволил замминистра экономики Украины Александра Грибана и нескольких глав РГА в разных областях:

Хомич Александр — глава Житомирской РГА;
Мерзлюк Людмила с должности председателя Белоцерковской РГА Киевской области;
Сизон Татьяна — глава Конотопской РГА Сумской области;
Ратников Дмитрий с должности председателя Деснянской РГА в Киеве;
Павловский Сергей — глава Святошинской РГА в Киеве;
Бабий Павел освобождён от временного исполнения обязанностей главы Днепровской РГА в Киеве;
Коваленко Сергей — врио главы Подольской РГА в Киеве.

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