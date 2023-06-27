Закир Гасанов: Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира

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«Благодаря высокому вниманию и заботе Верховного главнокомандующего азербайджанская армия день ото дня становится все сильнее, и входит в число сильнейших армий мира».

Об этом говорится в поздравлении министра обороны генерал-полковник Закира Гасанова личному составу азербайджанской армии по случаю Гурбан байрамы.

Министр подчеркнул, что блестящая победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, еще раз продемонстрировала всему миру силу и мощь азербайджанской армии.

«Семьи наших героических военнослужащих, павших за свободу родной земли, наши бойцы и ветераны войны, потерявшие здоровье, всегда находятся в центре внимания Азербайджанского государства. Благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой предпринимаются важные шаги по улучшению их социально-бытовых условий, решения их проблем. Уверен, что вы и впредь будете верны Конституции Азербайджанской Республики, военной присяге и уставам, и дальше будете повышать свою боевую и морально-психологическую подготовку, выполнять приказы и задачи Верховного главнокомандующего на высочайшем уровне».