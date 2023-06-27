Лукашенко рассказал детали переговоров с Путиным и Пригожиным во время мятежа

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предложении Путину не торопиться с жестоким решением по противодействию военному мятежу ЧВК «Вагнер».

«Самое опасное, как я понял, – это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) – мочить.

Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», – рассказал президент РБ.