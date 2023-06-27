Путин: ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством

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Содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, признал Путин.

Он на встрече российскими с военными заявил, что «после вооружённых мятежей всегда и везде происходит одно и тоже — хаос и гражданская война».

По его словам, военнослужащие именно это и предотвратили:

«Неизвестно, что бы стало со страной, но все достижения боевых действий были бы утрачены, заявил Путин на встрече с военными, говоря о попытке мятежа».

Он также сообщил, что содержание группы Вагнер «полностью обеспечивалось государством, с мая 2022 по май 2023 на содержание Вагнера ушло 86 миллиардов рублей (порядка миллиарда долларов)».