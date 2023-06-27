ЕС предоставит Украине 500 электрогенераторов из своих резервов

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Европейский союз предоставит Украине 500 электрогенераторов из своих резервов, общей стоимостью 16 млн евро для преодоления последствий, вызванных подрывом плотины в Новой Каховке.

Как передает «Интерфакс-Украина», генераторы будут использоваться для восстановления критически важной инфраструктуры, такой, как водонасосные и канализационные станции в пострадавших районах на юге Украины.

«В рамках нашего экстренного реагирования на эту катастрофу мы мобилизуем наши стратегические резервы rescEU, размещенные в Польше, для доставки 500 электрогенераторов в Украину. Я также хочу поблагодарить все европейские страны, которые сразу предложили помощь Украине через «Механизм гражданской защиты ЕС», – заявил комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.