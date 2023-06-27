Пашинян: Война не завершилась бы 9 ноября

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на критику оппозиции по поводу непризнания Ереваном независимости Карабаха во время 44-дневной войны 2020 года.

Сообщает «Sputnik-Армения», на заседании комиссии по изучению обстоятельств войны глава правительства сказал, что в случае признания войну невозможно было бы остановить даже 9 ноября.

Ранее депутат республиканской партии Армении Армен Ашотян заявлял, что признание Арменией независимости Карабаха стало бы дипломатическим «Искандером» в руках армянской стороны, и что власти совершили роковую ошибку, отказавшись от столь грозного «оружия».

Премьер, реагируя на эту реплику оппозиционера, задал встречный вопрос – а почему в апреле 2016 года, во время четырехдневной эскалации Армения не пошла на этот шаг, «не применила этот «Искандер».